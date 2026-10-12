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У Миколаєві внаслідок атаки російського БпЛА пошкоджено будівлю вантажного терміналу – обладміністрація

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Будівлю вантажного терміналу пошкоджено внаслідок ранкової атаки російського безпілотника типу "Шахед" на Миколаїв, постраждалих немає, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Георгій Решетілов.

"Сьогодні вранці ворог атакував БпЛА типу "Shahed" м. Миколаїв. Пошкоджено будівлю вантажного терміналу. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написав Решетілов у Телеграм-каналі в понеділок.

Пресслужба ГУ ДСНС у Миколаївській області зокрема повідомила про ліквідацію пожежі, що виникла внаслідок атаки БпЛА на вантажний термінал у Миколаєві. "У Миколаєві внаслідок атаки БпЛА загорівся вантажний термінал: пожежу ліквідовано", – йдеться в повідомленні.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#термінал #наслідки #миколаїв #атака
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