Корецький: російські війська вночі атакували нафтогазові та інші енергетичні об'єкти в кількох регіонах

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що російські війська вночі атакували нафтогазові та інші енергетичні об'єкти в кількох регіонах.

"Вночі та вранці російські війська знову атакували житлові будинки. В Ізюмі пошкоджено сім приватних будинків, одна людина постраждала. Під ударами була житлова забудова Краматорська і Слов'янська. У Харкові російський дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Станом на цю хвилину відомо про 22 постраждалих, серед них дві дитини. Також російські війська вночі атакували нафтогазові та інші енергетичні об'єкти в кількох регіонах", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, РФ також била по складських приміщеннях, логістичних компаніях, торгових центрах, залізничній інфраструктурі, АЗС та фермерських господарствах.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що не чув підтвердження згоди Росії на енергетичне перемир'я, та висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе переконати Володимира Путіна підтримати цю пропозицію.