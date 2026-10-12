Хмарна погода з проясненнями, місцями дощі прогнозуються в Україні 13 жовтня

У вівторок, 13 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощі, досить прохолодно вночі, в західних областях вже очікуються заморозки на поверхні грунту, повідомляє Укргідрометцентр.

В західних, східних, Житомирській, Вінницькій, вдень і Київській областях без опадів, на решті території дощі, вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 5-10° тепла, на півдні та південному сході країни до 14°, вдень 12-17°, на сході та південному сході країни 18-23°.

У Києві 13 жовтня вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 13 жовтня найвища температура вдень була 23,8 тепла в 2019 р., найнижча вночі 4,7 морозу в 1882 р..

У середу, 14 жовтня, дощі; вночі у західних, більшості північних та Вінницькій областях, вдень на Правобережжі без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі в західних областях 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 5-10°, на півдні та південному сході країни до 14°, вдень 12-17°, на сході та південному сході країни 18-23°.

У Києві 14 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.