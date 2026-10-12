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Каллас: Рада ЄС затвердила санкції для 1600 позицій російського ВПК

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Каллас: Рада ЄС затвердила санкції для 1600 позицій російського ВПК

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас повідомила, що Рада ЄС із закордонних справ затвердила санкції для 1600 позицій, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом.

"Міністри закордонних справ ЄС щойно затвердили майже 1600 нових санкційних позицій, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу. Це наймасштабніше розширення нашого санкційного списку від початку війни, розв'язаної Росією", – написала Каллас на сторінці в соцмережі Х

Вона наголосила, що "Європа знову демонструє єдність". "Понад половина цих позицій пов'язана з виробничим ланцюгом балістичних ракет. Ми робимо процес виробництва Росією зброї, якою вона вбиває українців, значно складнішим, повільнішим і дорожчим", – переконана Високий представник.

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Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#санкції #єс #рф
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