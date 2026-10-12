У Харкові 22 людини постраждали внаслідок ранкових ударів

Станом на 12:50 кількість постраждалих внаслідок ранкових ударів російських БпЛА по Київському району Харкова сягнула 22, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За останніми даними, постраждали 22 людини, серед них двоє дітей. Пораненим надають необхідну медичну допомогу. Наразі ніхто з постраждалих не перебуває в лікарні", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Зв його словами, внаслідок атаки пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки, спортивний комплекс, паркан, скління вікон приватного будинку та цивільне підприємство.

Як повідомлялося раніше, протягом ранку понеділка ЗС РФ завдали щонайменше 5 ударів по Київському району Харкова, у тому числі по житловим багатоповерхівкам. Постраждали 19 людей, у тому числі двоє дітей.