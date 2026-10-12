Ще 11 дітей повернули з окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію

За сприяння благодійної організації Save Ukraine в межах ініціативи Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути семеро хлопчиків і четверо дівчаток віком від 1 року 4 місяців до 17 років, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"З початку року нам вдалося повернути з тимчасової окупації 219 дітей із Херсонщини. За кожним поверненням – врятоване дитинство та шанс на життя без примусу й страху", – наголосив очільник ОВА в Телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, повернуті діти пережили страх, тиск і погрози в умовах російської окупації: зокрема, 16-річний хлопець пережив озброєний напад російських військових у власному домі, 17-річного підлітка під погрозами змусили відвідувати окупаційну школу та поставили на військовий облік, а родині восьмирічної дівчинки погрожували вилученням дитини через відмову навчатися в російській школі, де дітей залучали до пропагандистських заходів, повідомив Прокудін.