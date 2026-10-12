Ворог посилюється на Гуляйпільському напрямку через намір окупувати лівобережжя Запоріжжя – джерела

На Гуляйпільському напрямку наразі фіксується посилення ворожих сил, що пов'язано із задачею окупації лівобережжя Запоріжжя, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, обізнане із ситуацією на лінії фронту.

Джерела у Силах оборони України зазначають, що для РФ задача завладіння лівобережною частиною Запоріжжя і області залишається незмінною, а сам напрямок стратегічно важливим.

"Ворог розглядає Запоріжжя як свою стратегічну ціль", – заявив співрозмовник.

Він додав, що вважає напрямок загрозливий, і далі противник буде нарощувати інтенсивність своїх дій тут.

"Знаємо, що йде і посилення на цьому напрямку. Вже відчувається це щодо безпілотних систем противника. Три "Рубікони" сюди постійно здійснюють ротації", – підкреслили у Силах оборони.

Окрім цього, противник хоче "посіяти хаос" серед цивільних, здійснюючи невибіркові повітряні удари по інфраструктурі Запоріжжя та її критичних об'єктах, зазначив співрозмовник, додаючи, що FPV-дрони вже досягають міста.

"На кінець жовтня ставлять задачу противнику просунутися на 30 км. Ворог буде намагатися всі сили на це кидати, щоб виконати цю задачу", – розповіло джерело.

За даними агентства, ворог намагається задіювати на Гуляйпільському напрямку різні підрозділи в складі УВ "Восток" (зокрема 5-та, 35-та, 36-та армії, 68-й армійський корпус). Крім того, задіяна зараз 57-ма бригада ворога, яка повернулася після перегрупування, а також морська піхота. Втім, окупанти продовжують обманювати своє керівництво щодо успіхів на фронті, додав співрозмовник. Застосування броньованої техніки ворогом наразі фіксується мінімальне, а інфільтрація залишається основною тактикою дій росіян на напрямку.

"Співвідношення сил наших і противника тут зараз 1:4, і йде зростання на напрямку. На найбільш загрозливих ділянках – 1:7", – повідомило джерело агентства.

Військовий припускає, що потенційна інтенсифікація дій противника на Гуляйпільському напрямку може бути пов'язана зі спробою РФ таким чином "перетягнути увагу з інших напрямків". Зокрема, він зауважив, що йдуть дуже активні бойові дії в Константинівці, а на Лиманському напрямку триває наступальна операція Збройних сил України ("Вівальді").