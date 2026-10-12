Сибіга: Росія робить ставку на зиму, Європа має зробити ставку на Україну

Росія розраховує використати зимовий період у своїй агресії проти України, тому Європа має посилити підтримку Києва, зокрема у сфері протиповітряної оборони, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з пресою в Люксембурзі.

"Росія робить ставку на зиму. Європа має зробити ставку на Україну. Кожна система протиповітряної оборони рятує життя", – зазначив Сибіга.

За словами міністра, Росія розуміє лише силу, тому посилення тиску на агресора сприятиме наближенню справедливого миру. "Що сильніший тиск на агресора, то ближчим є справедливий мир", – наголосив він.

"Безпека України – це безпека Європи", – підсумував глава МЗС України.