Поїзди зеленої лінії Київського метрополітену відновили рух у звичайному режимі – КМДА

Поїзди зеленої лінії Київського метрополітену відновили рух у звичайному режимі, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Поїзди метро відновили рух "зеленою" лінією у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у понеділок.

Зазначається, що автобуси №№ 22, 91 курсують з урахуванням обмежень під час повітряної тривоги.

Раніше у цей день повідомлялося, що через перекриття Південного мосту поїзди зеленої лінії метро курсували на двох окремих ділянках, а автобуси №22 і №91 змінили маршрути.