Сибіга у Люксембурзі обговорив із главою МЗС країни підготовку України до зими та посилення санкцій проти РФ

Підготовку України до зимового періоду, зокрема потреби у сфері оборони та забезпечення стійкості, а також подальше посилення санкційного тиску на РФ обговорив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з главою МЗС Люксембургу Ксав'єром Беттелем під час візиту до країни.

"Мені було приємно розпочати свій візит до Люксембургу зі змістовної розмови з моїм колегою та добрим другом Ксав'єром Беттелем", – написав Сибіга в соціальній мережі Х у понеділок.

За словами глави українського МЗС, під час зустрічі він поінформував колегу про ситуацію на лінії фронту та мирні зусилля, а також потреби України у сфері оборони й забезпечення стійкості в умовах підготовки до зими.

Сибіга подякував Люксембургу за практичну допомогу Україні, зокрема внески у забезпечення енергетичної стійкості, а також проєкти відбудови та відновлення. "Я подякував Люксембургу за практичну допомогу – від внесків у забезпечення енергетичної стійкості до проектів відбудови та відновлення в Україні. Ми також обговорили подальші кроки щодо посилення санкційного тиску на агресора".

За його даними, загальний обсяг підтримки України з боку Люксембургу у 2026 році становить 100 млн євро, а загальна сума допомоги з 2022 року сягнула 500 млн євро.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ України 12 жовтня бере участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. "У понеділок, 12 жовтня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Велике Герцогство Люксембург, де візьме особисту участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу", – повідомляло раніше МЗС України.