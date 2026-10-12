"Година запитань до уряду" знову була перервана через повітряну тривогу

Повітряна тривога зупинила "годину запитань до уряду" під час засідання Верховної Ради в понеділок, на якій міністр фінансів України Сергій Марченко мав звітувати про виконання держбюджету 2026 року та плани на держбюджет 2027.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", крім міністра фінансів, на початку засідання були присутні більшість очільників міністерств та прем'єр-міністр Сергій Корецький. Марченко встиг виголосити вступне слово та відповісти на два запитання від нардепів. На третьому – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що надійшов сигнал повітряної тривоги та, попри пропозицію парламентарів, не погодився на продовження засідання через необхідність ухвалити для цього відповідну постанову.

Як повідомлялося, "година запитань до уряду", скасована 18 вересня, була перенесена на 12 жовтня. Тоді це було крайнім засіданням перед тритижневою перервою в пленарних засіданнях, хоча в комітетах вона тривала.

Після зупинки, нардепи мають проголосувати низку законопроєктів, що є зобов'язаннями перед міжнародними партнерами.