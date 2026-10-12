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Інтернаціональний батальйон "Азову" переформували в 52-й міжнародний штурмовий полк

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3-й інтернаціональний батальйон 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" переформовують в окремий 52-й міжнародний штурмовий полк "Forge" у складі 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".

Як повідомляє пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов" у Телеграмі, за півтора року батальйон об'єднав військовослужбовців із 40 країн світу.

"Сьогодні ми стаємо полком. Ми довели, що готові до більшого. Більше відповідальності, більше засобів та ресурсів, і більше результативної роботи", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що унікальний досвід кожного військовослужбовця сформував єдиний міцний дух підрозділу, загартований боями.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#полк #міжнародний #переформування #азов
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