Зеленський попередив про ризик продовольчої кризи в Африці, Азії та на Близькому Сході через блокування морських шляхів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через блокування морських шляхів за два-три місяці може виникнути криза в сільському господарстві та дефіцит продовольства в країнах Африки, окремих країнах Азії та на Близькому Сході, куди Україна експортує мільйони тонн продовольства.

"Усі говорять про дизельне паливо, але всі забувають про зерно. Повірте мені, через два-три місяці всі говоритимуть про кризу в сільському господарстві, бо виникне дефіцит продовольства в країнах Африканського континенту, у деяких країнах Азії та на Близькому Сході, адже ми експортуємо мільйони тонн продовольства на ці ринки. А зараз морські шляхи заблоковано, і Сполучені Штати цього не відчувають", – сказав Зеленський на Варшавському безпековому форуму у форматі відеозв'язку у понеділок.

Президент додав, що тут проблема не лише в енергетиці, а й у блокуванні Ормузької протоки, оскільки "коли блокуються маршрути постачання продовольства, це стає викликом, і це голод, з яким можуть зіткнутися багато країн".

Глава держави закликав партнерів враховувати глобальні наслідки криз і докладати зусиль для їх запобігання.

"Енергетика – всі розуміють, що коріння енергетичної кризи лежить на Близькому Сході. Дехто боїться про це говорити відкрито, але я думаю, що майже кожен вміє рахувати. Якщо частка російського дизельного палива на світовому ринку становить 2,2 відсотка, то, вибачте, але який вплив вони мають? Дуже незначний", – зауважив Зеленський.

За його словами, якщо Путін має такий незначний вплив у цьому питанні, то він матиме незначний вплив і в інших сферах.

"Він (Путін – ІФ-У) прагне діалогу, якому бракує справедливості та рівності. Він прагне діалогу з поступками, але Україна демонструє, що є гідною, незалежною державою, яка прагне досягти угоди, але Україна не принизить себе", – наголосив президент.