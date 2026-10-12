Нові атаки РФ на енергооб'єкти України залишили без світла споживачів у трьох областях – "Укренерго"

Чергові обстріли енергетики військовими РФ призвели до відсутності світла в частини споживачів Харківської, Донецької та Запорізької областей, а негода повністю або частково знеструмила 63 населені пункти у Житомирській, Хмельницькій і Тернопільській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

За інформацією компанії, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Загалом в енергосистемі споживання електроенергії зросло: на ранок воно було на 1,7% вищим, ніж у той самий час попереднього робочого дня – у п'ятницю, 9 жовтня. Причини змін – менший обсяг застосованих заходів обмеження, а також хмарна погода і дощ у низці областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових СЕС та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі, пояснило "Укренерго".

"Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, у низці областей сьогодні з 06:00 до кінця доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 1,5 черги) для всіх категорій споживачів", – зазначає системний оператор.

Він закликає у період дії заходів обмеження споживати електроенергію ощадливо.

"Укренерго" попереджає, що через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитись.

За інформацією операторів системи розподілу, графіки відключень е/е застосовуються в Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, а також в Києві та Київській області. Втім, низка операторів зранку понеділка повідомила про зменшення обсягу відключень орієнтовно на 2 години. Як повідомлялося, 2 черги відключень – це в середньому 8 годин на добу без світла для кожного абонента, 1,5 черги – 6 годин. Графіки почали діяти з 6 жовтня після масованого обстрілу РФ.