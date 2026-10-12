У Києві через перекриття Південного мосту змінили рух поїздів "зеленої" лінії метро та двох автобусних маршрутів – КМДА

Через перекриття Південного мосту поїзди зеленої лінії Київського метрополітену тимчасово курсують на двох окремих ділянках, а автобуси №22 і №91 змінили маршрути та рухаються через Дарницький міст.

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Телеграм-каналі в понеділок, рух поїздів організовано між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".

Автобуси №22 і №91 тимчасово курсують через Дарницький міст.

"У Києві тимчасово змінили рух поїздів метро та автобусів через перекриття руху на Південному мосту Поїзди "зеленої" лінії метро курсують на окремих ділянках: між станціями "Сирець" – "Видубичі"; між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір". Автобуси №№ 22, 91 тимчасово курсують через Дарницький міст", – зазначається в повідомленні.

У КМДА наголосили, що про відновлення руху у звичайному режимі повідомлять додатково.