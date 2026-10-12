Зеленський: Цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, ми відповімо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, та наголосив, що українська сторона підтримала цю ідею, запропоновану президентом США Дональдом Трампом.

"Цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, ми дамо відповідь. Ось чому вчорашній допис американського президента викликав справжній інтерес і щире захоплення тим, що енергетичне перемир'я може насправді спрацювати. Ми в Україні одразу підтримали цю ідею, як і раніше", – сказав Зеленський на Варшавському безпековому форуму у форматі відеозв'язку у понеділок.

За словами президента, росіяни кожної зими намагаються посилити атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

"Для Росії, звісно, дефіцит бензину та пожежі на нафтопереробних заводах через наші удари у відповідь є болючими", – додав він.

Зеленський наголосив, що Росія має припинити удари по українській енергетичній системі й припинити вбивати українців, якщо хоче, щоб Україна припинила своїй далекобійній удари по російських нафтопереробних заводах та експорту нафти.

"В Україні у нас є лише один нафтопереробний завод. І він був серйозно пошкоджений російськими ударами дуже, дуже давно. Тож імпорт нафтопродуктів – це просто наша реальність. І саме тому наша пропозиція є чесною та чіткою", – сказав президент.

Він зауважив, що Україна готова дотримуватися енергетичного перемир’я, якщо Росія готова зробити те саме, і вже продемонструвала, що мається на увазі.

"Минулої ночі російські нафтопереробні заводи не горіли. Але опівночі російський винищувач завдав удару по газовидобувному об’єкту в Україні. Також відбувся російський удар по звичайній заправній станції, у якому було задіяно кілька дронів", – зазначив президент.

Він наголосив, що російська сторона порушили енергетичне перемир’я, і російські дрони продовжують влітати в повітряний простір над Києвом та іншими українськими містами.

"Нам довелося збити багато з них. І якби ми цього не зробили, це, безперечно, завдало б ще більшої шкоди нашій енергетичній інфраструктурі. Отже, наразі це відповідь Путіна Трампу – російські атаки. Але ми чекаємо на подробиці розмови між американцями та росіянами. І ми чекаємо, щоб побачити, які конкретні кроки готові зробити американці", – заявив Зеленський.