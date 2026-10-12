Освітній комітет Ради рекомендує відхилити альтернативний законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендує парламенту відхилити альтернативний законопроєкт №16119-1 "Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та національних меншин (спільнот) України", повідомив голова комітету Сергій Бабак.

"Щойно провели термінове засідання Комітету. Справа в тому, що був поданий альтернативний законопроект про освіту національних меншин №16119-1. Він набагато гірший для національних інтересів України, тому Комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді України його відхилити", – написав Бабак в телеграм-каналі.

Також він закликав всі фракції і народних депутатів підтримати основний законопроєкт №16119 за основу і в цілому, коли він розглядатиметься у парламенті у понеділок.

Альтернативний проєкт закону №16119-1 був поданий народним депутатом Георгієм Мазурашу ("Слуга народу").

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відреагував на внесення до Верховної Ради законопроєкту про освітні права нацменшин і очікує, що такі права угорської національної меншини в Україні будуть повністю забезпечені на практиці.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявляв, що 2 і 3 переговорні кластери ("Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність і інклюзивне зростання") про вступ України в Європейський Союз можуть бути відкриті уже 13 жовтня, якщо Верховна Рада напередодні ухвалить закон щодо освітніх прав національних меншин.

В свою чергу, 12 жовтня міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан підтвердила, що ухвалення український парламентом закону про освіту для нацменшин, дозволить на міжурядовій конференції, яка запланована на 13 жовтня, відкрити для України в рамках переговорів про вступ до Євросоюзу наступні кластери.