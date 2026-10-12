У Харкові 15 постраждалих внаслідок ранкових ударів

Станом на 10:30 кількість постраждалих внаслідок ранкових ударів по Київському району Харкова зросла до 15, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зазнали поранень троє людей. Ще 12 людей, зокрема двоє дітей, зазнали гострої реакції на стрес. Усі постраждалі отримали медичну допомогу, госпіталізації не потребували", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, протягом ранку понеділка ЗС РФ завдали щонайменше 5 ударів по Київському району Харкова, у тому числі по житловим багатоповерхівкам. Постраждали щонайменше 11 людей.