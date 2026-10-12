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Мінфін відтермінував на грудень фінансування програм нацпам'яті на 20,5 млн грн

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Мінфін відтермінував на грудень фінансування програм нацпам'яті на 20,5 млн грн

Міністерство фінансів відтермінувало на грудень 2026 року фінансування програм Українського інституту національної пам'яті (УІНП) на суму 20,5 млн грн.

"Міністерством фінансів було здійснено помісячний перерозподіл коштів шляхом перенесення кошторисних призначень з квітня-вересня на грудень поточного року за бюджетною програмою "Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті" на загальну суму 20 489 тис. грн", – йдеться у відповіді Інституту на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, наприкінці вересня прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що для економії бюджетних коштів на користь потреб оборони буде призупинена низка витрат, зокрема фінансування дорожніх робіт, "Планів стійкості", а також по деяким культурним програмам.

29 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення про пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#фінансування #відтермінування #уінп
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