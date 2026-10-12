Прокуратура через суд вимагає від влади Києва встановити мобільні укриття у публічних місцях

Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом, в якому просить суд визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації й Київської міської ради щодо встановлення у місті мобільних укриттів.

"Також прокуратура вимагає зобов'язати органи місцевого самоврядування вжити невідкладні заходи для встановлення таких укриттів (зокрема, біля зупинок громадського транспорту, у парках, скверах тощо)", – йдеться у повідомленні пресслужби столичної прокуратури.

Наразі судом відкрито провадження у справі, зазначила пресслужба.

Прокуратура пояснила, чинне законодавство покладає саме на органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади обов'язок щодо створення та підтримки в належному стані захисних споруд цивільного захисту, а також забезпечення укриттів для населення на відповідних територіях. "Зокрема про це йдеться у статтях 17, 19, 32 Кодексу цивільного захисту України, статтях 27, 36-1, 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", – йдеться у дописі.

Там зазначили, що попри тривалий період повномасштабних бойових дій, у столиці досі зафіксовано повну відсутність наземних мобільних укриттів швидкого розгортання в публічних місцях.

"Статистика свідчить: під час обстрілів Києва збройними силами рф значна частина трагічних випадків та загибелі громадян стається саме на вулицях, коли люди не встигають дістатися до підземних станцій метро або стаціонарних сховищ", – стверджують у прокуратурі.

У позовній заяві прокуратура наголошує, що поточний стан забезпечення населення засобами цивільного захисту є недостатнім і потребує негайного реагування з боку органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.