Кос: Проведення міжурядової конференції ЄС-Україна свідчить про її рішучість на шляху до ЄС

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос говорить, що проведення четвертої міжурядової конференції Україна-ЄС, яка запланована на вівторок, свідчить про "її рішучість на шляху" до членства в Європейському союзі.

Про це вона сказала у понеділок в Люксембурзі, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, анонсуючи проведення у вівторок в Люксембурзі ряду міжурядових конференцій ЄС з країнами-кандидатами.

"Ми маємо перспективу проведення найближчими днями чотирьох міжурядових конференцій – з Чорногорією, Албанією, Молдовою та Україною, і це вже втретє з червня ми проводитимемо чотири такі конференції одночасно. Це, безумовно, свідчить про те, що процес розширення рухається вперед. Країни-лідери демонструють результати, і ми також виконуємо свою частину роботи", – повідомила Кос про проведення конференцій.

Зупинившись на Україні, європейський комісар висловила переконання, що "у випадку з Україною це засвідчує надзвичайну рішучість на шляху до членства в ЄС".