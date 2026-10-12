СБУ затримала студента, який готував підрив автобуса з військовими ЗСУ в Рівному

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту в Рівному, де завербований російськими спецслужбами студент намагався підірвати автобус із військовослужбовцями Збройних сил України.

"Цього разу рашисти намагалися підірвати цілий підрозділ Збройних Сил України під час його відправлення до пункту постійної дислокації", – йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, оприлюдненому в телеграм-каналі СБУ в понеділок.

За даними слідства, для підготовки теракту російські спецслужби завербували студента одного зі столичних університетів, який шукав швидкого заробітку в тематичних Телеграм-каналах. Після вербування його відрядили до Рівного, де він мав організувати підрив військового транспорту з особовим складом ЗСУ.

Прибувши до міста, підозрюваний оселився в орендованій квартирі, а згодом отримав від російського куратора координати схрону, звідки забрав саморобний вибуховий пристрій (СВП).

За інформацією СБУ, студент заклав вибухівку під автобус, у якому перевозили українських військових. Для відстеження їхньої посадки до салону він установив навпроти паркувального майданчика замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужб. За задумом організаторів, вибуховий пристрій мали активувати під час руху автобуса до пункту призначення.

"Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладення СВП поспіхом намагався виїхати з обласного центру до Києва, щоб "залягти на дно". У затриманого вилучено смартфон, з якого він "прозвітував" до рф про закладену вибухівку на місці запланованого теракту", – зазначається в повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру в закінченому замаху на терористичний акт (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.