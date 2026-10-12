Каллас: ЄС запровадить санкції ще щодо 1600 позицій РФ

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас заявляє, що Європейський союз готує запровадження санкцій ще по відношенню до 1 тис. 600 нових позицій Росії через її війну проти України.

Про це вона повідомила у понеділок в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ. "Зараз ми готуємо 1 тис. 600 нових позицій для санкційних списків, що стосуються російського військово-промислового комплексу, а також фіктивних виборів, які Росія проводить на окупованих територіях України", – сказала Високий представник.

Каллас переконана, що "тільки тиск" діє на Росію. "Росія розпочала цю війну. Ми не повинні про це забувати. Ми маємо тиснути на Росію, щоб вона зупинилася, адже якщо вона зупиниться, українцям більше не доведеться вживати заходів для захисту своєї країни. Саме це й стоїть на кону", – зазначила вона.

Високий представник заперечила думку про те, що санкції не працюють. "Ми бачимо значні результати: санкції позбавили їх (росіян – ІФ-У) одного трильйона євро, і ці кошти не підуть на фінансування війни. Крім того, наші заходи щодо "тіньового флоту" значно ускладнюють для них фінансування цієї війни. Так, звісно, вони теж діють винахідливо й шукають нові шляхи обходу санкцій, але й ми оперативно реагуємо, постійно виносячи це питання на порядок денний", – додала Каллас.

Разом з тим, вона констатувала, що ефект від цих санкцій був би "значно потужнішим, якби наші партнери з Великої Британії та США діяли з нами узгоджено".