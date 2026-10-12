ППО України збила 89 зі 122 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 89 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 15 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed (55 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 12 жовтня (з 18:00 11 жовтня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 121 ударним БпЛА типу Shahed (76 із них – реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами- імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА, додали в командуванні.