Ворог атакував залізничну та енергетичну інфраструктуру на Житомирщині – ОВА

Об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури в Коростенському районі Житомирської області зазнали неодноразових обстрілів із вечора неділі, внаслідок атак виникли пожежі, інформація про постраждалих не надходила.

"Ворог з вечора неодноразово обстрілював північ Житомирщини. Під ударом були об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі", – повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в дописі в Телеграм-каналі вранці понеділка.

За його словами, пожежі, що виникли внаслідок атак, рятувальники оперативно ліквідували. Через загрозу повторних обстрілів фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій були змушені відходити в безпечні місця, а згодом повертатися до роботи.

Станом на ранок понеділка інформація про постраждалих і травмованих не надходила.