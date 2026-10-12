П'ятеро людей загинули, ще 45 постраждали внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову та 22 населеним пунктам області, є загиблі і постраждалі, у тому числі діти, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів загинули 5 людей, зокрема дитина; постраждали 45 людей, серед них – 4 дітей", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, у Харкові загинула 36-річна жінка, ще 11 людей, зокрема 7-річний хлопчик, постраждали. У Пісочині загинули 2 жінки (51 і 19 років) та 16-річний хлопець, постраждали 28 людей, у тому числі дівчатка 8, 10, 13 років та дворічний хлопчик.

Поблизу Макарихи (Золочівська громада) загинув 69-річний чоловік, зазнав гострої реакції на стрес 56-річний чоловік. У Яковлівкці (Лозівська громада) 43-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

У Гороховатці (Борівська громада) поранено 57-річного чоловіка. У Вільхівці зазнали поранень 61-річна жінка і 38-річний чоловік. В Ізюмі зазнала гострої реакції на стрес 67-річна жінка.