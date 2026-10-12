РФ понад 10 разів атакувала Дніпропетровщину, постраждалих немає – ОВА

Російські війська понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, постраждалих немає, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Всюди минулося без постраждалих", – написав він у телеграмі.

У Петриківській та Миколаївській громадах Дніпровського району сталися пожежі, у Павлограді пошкоджено підприємство.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено багатоквартирні будинки й автомобілі.