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РФ понад 10 разів атакувала Дніпропетровщину, постраждалих немає – ОВА

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РФ понад 10 разів атакувала Дніпропетровщину, постраждалих немає – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, постраждалих немає, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Всюди минулося без постраждалих", – написав він у телеграмі.

У Петриківській та Миколаївській громадах Дніпровського району сталися пожежі, у Павлограді пошкоджено підприємство.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено багатоквартирні будинки й автомобілі.

 

#дніпропетровська #атака
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