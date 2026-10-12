Окупанти за добу втратили 1470 осіб та 559 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1470 окупантів, три танка, 51 артсистему, 6 бронемашин, 1416 БПЛА, а також 559 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.2026 склали особового складу – близько 1 554 310 (+1 470) осіб, танків – 12 410 (+2) од, бойових броньованих машин – 25 527 (+6) од, артилерійських систем – 51 090 (+51) од, РСЗВ – 2 209 (+4) од, засоби ППО – 1 703 (+2) од, літаків – 443 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 2 927 (+3) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 873 (+1 416) од, крилаті ракети – 5 126 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од. автомобільна техніка та автоцистерни – 162 056 (+553) од, спеціальна техніка – 4 818 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.