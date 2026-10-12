"Енергетичне перемир'я" Трампа стосується лише ударів по НПЗ – ЗМІ

Оголошене президентом США Дональдом Трампом "енергетичне припинення вогню" між Росією та Україною стосується потенційної угоди про взаємну відмову від ударів по нафтопереробних заводах, повідомляє Axios із посиланням на представника Білого дому.

За його словами, Трамп очікує, що президент України Володимир Зеленський дотримуватиметься цих умов. Якщо атаки на НПЗ припиняться, наступним кроком може стати угода про відмову від ударів по електростанціях та енергомережах.

"Росіяни розглядають цю можливість. Незабаром ми дізнаємося, чи готові вони", – сказав представник Білого дому.

Видання зазначає, що пропозиція за принципом "НПЗ в обмін на НПЗ" є нерівноцінною. Український посадовець пояснив Axios, що в Україні є лише один НПЗ, який росіяни неодноразово атакували і який не працює на повну потужність, тоді як Росія має розгалужену мережу заводів.

"Ми імпортуємо дизель і бензин. Нам потрібно, щоб росіяни припинили атаки на нашу електромережу", – заявив він.

За даними Axios, у Білому домі вважають, що удари України по російських НПЗ більше шкодять відносинам Зеленського з Трампом, ніж Росії. "Трамп дуже розлючений. Він вважає, що Зеленський сприймає підтримку США як належне", – сказав представник адміністрації.

Видання також повідомляє, що спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви, принаймні доти, доки не з'ясується, чи готові Україна та європейські партнери погодитися на нову узгоджену пропозицію для Путіна.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією, яке, за його словами, набуває чинності негайно, а обидві сторони вже погодилися на неї.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александером Стуббом і генсеком НАТО Марком Рютте оголошене президентом США Дональдом Трампом "енергетичне перемир'я" та заявив, що Україна підтримує припинення вогню.

Він привітав заяву президента США Дональда Трампа про досягнення енергетичного припинення вогню, заявивши, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці та розраховує на аналогічну готовність Росії.