12 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

12 жовтня в Україні відзначають День військового капелана, День економіста.

Ще сьогодні День вільнодумства, Всесвітній день водоростей, Всесвітній день боротьби з артритом.

Національний день Королівства Іспанії. Національне свято Іспанія

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Прова, Тараха та Андроніка; преподобного Косми.

День 1693 Російська агресія - Day 1693 Russian aggression

День військового капелана в Україні

Це свято було започатковане на честь святого Мартина Милостивого, єпископа Турського, якого вважають засновником та покровителем військового духовенства.

Військові капелани в Україні виконують важливу роль. Словом і вчинком, порадою й увагою, добротою та співчуттям вони оберігають душі бійців, зцілюють їхні невидимі рани. Вони є не лише духовною, а й психологічною підтримкою для бійців.

Ще від 2014 року ризикуючи власним життям, військові капелани допомагають військовим виконувати свій обов’язок як у військових частинах, так і на передовій. Історія душпастирської служби в українському війську свідчить про важливість та незамінність цієї професії.

Військові капелани в Україні виконують надзвичайно важливу роль, допомагають воїнам зберігати віру та моральний дух у важкі часи.

Всесвітній день економіста та День економіста в Україні

Вперше слово "економіка" з’явилося в 4 столітті до н.е. Це грецький термін, що означає "мистецтво ведення домашнього господарства". З розвитком цивілізації роль даної сфери в житті людства ставала все більш вагомою.

З часом людей стала цікавити мета їхніх дій, способи і засоби її досягнення. Так, 16 століття ознаменувалось початком зародження перших економічних шкіл.

У 20 столітті відомий англійський економіст Лайонел Роббінс визначив предмет економічної науки та назвав її проблемою вибору між цілями та засобами, проблемою оптимального розподілу ресурсів для задоволення цих цілей і формування механізмів, що здійснюють подібний розподіл.

Щодо щорічного жовтневого нагородження економістів, то Премія з економічних наук не є однією з Нобелівських премій, наданих Альфредом Нобелем у його заповіті. Однак процес висунення, критерії відбору та вручення нагород Премії з економічних наук виконуються так само, як і для оригінальних Нобелівських премій. Нагорода була заснована в 1968 році шляхом постійного внеску від центрального банку Швеції, Sveriges Riksbank, на честь 300-річчя банку. Лауреатів премії з економічних наук обирає Королівська шведська академія наук.

День вільнодумства

День вільнодумства – це щорічне свято в США, яке відзначається 12 жовтня і присвячене просуванню незалежного мислення, секуляризму та свободи ставити під сумнів свої переконання і кидати виклик владі. Ця подія нагадує про важливість розуму, науки та відокремлення церкви від держави.

Всесвітній день водоростей

12 жовтня відзначають Всесвітній день водоростей. Це свято привертає увагу до різноманіття та важливості водоростей — від мікроскопічних клітин до багатометрових морських форм, які відіграють ключову роль у водних екосистемах і мають потенціал для використання в їжі, промисловості та науці.

Термін "водорості" охоплює широку групу фотосинтезуючих організмів, які відрізняються від наземних рослин. Серед них є одноклітинні мікроорганізми, колонії клітин і великі багатоклітинні форми, що можуть сягати 50 метрів у довжину. Більшість водоростей мешкає у водних середовищах, переважно в морях, але деякі види пристосувалися до життя на суходолі, наприклад, у ґрунті, на скелях або в печерах за наявності вологи.

На відміну від наземних рослин, водорості не мають справжніх коренів, стебел і листків. Великі види часто мають спеціальні структури для прикріплення до дна, тоді як мікроскопічні форми можуть пасивно переноситися течією. Багато водоростей є первинними виробниками в водних екосистемах, вони перетворюють сонячну енергію та вуглекислий газ на органічну речовину й кисень.

Національний день Королівства Іспанії

12 жовтня одне з головних свят країни відзначають в Іспанії – Національний День Іспанського Королівства. Ця дата обрана на честь вшановування пам’яті Христофора Колумба, який у цей день офіційно відкрив Америку під час свого плавання під прапорами Іспанії для пошуку коротшого шляху до Індії. Саме цю експедицію фінансував король Фердинанд, що було важливо для економічного розвитку країни.

Вперше свято іспанці почали відзначати ближче до середини XX сторіччя, хоча в ті часи його називали Днем іспанської раси. Мета святкування – об’єднати всіх людей, країни, в яких розмовляють іспанською, чи які пов’язані з культурою Іспанії. В наші дні в цей день святкують у кожній іспаномовній країні, хоча називають по-різному. Дату вважають Днем народження товариства народів, які розмовляють іспанською, святом іспанської цивілізації.

Традиційно у цей день у Мадриді проводиться військовий парад за участю солдатів, військової техніки та повітряного шоу літаків.

Всесвітній день боротьби з артритом

Артрит – узагальнена назва захворювань суглобів, які мають запальну природу.

Серед причин інвалідності саме хвороби ревматологічного спектру займають один із перших рядків. Приблизно кожна 100 людина на планеті страждає від артриту, приблизно через 6 років після діагностування хвороби 50% пацієнтів стають непрацездатними, а їхнє життя супроводжує біль. На жаль, ця недуга може вразити будь-яку людину – дорослу чи дитину. Найчастіше артрит діагностується у працездатних жінок та чоловіків у віці 30-50 років. У жіночої частини населення артрит зустрічається в 5 разів частіше.

Мета цього дня – привернути увагу суспільства до цієї хвороби та проблем хворих, підвищити поінформованість. Розвиток артриту можливо попередити. Для цього важливо слідкувати за своїм здоров’ям: дотримуватися збалансованого раціону, займатися фізичною активністю, захищати суглоби від надмірного навантаження.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Марка Абрамовича Аганіна (1876-1940), українського геофізика, основоположника вітчизняної школи досліджень земного магнетизму та атмосферних явищ, який організував магнітне вимірювання 1500 пунктів і вперше склав магнітну карту України, провів магнітну зйомку Чорноморського та Азовського узбереж. Дату народження подано за ЕСУ, ВУЕ, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 13.10.1876 р.;

130 років від дня народження Еудженіо Монтале (1896-1981), італійського поета, перекладача, критика, учасника руху опору, лауреата Нобелівської премії у галузі літератури (1975);

100 років від дня народження Валентини Петрівни Шевченко (1926-2016), української архітекторки, реставраторки;

90 років від дня народження Миколи Миколайовича Мірошниченка (1936-2015), українського скульптора;

90 років від дня народження П'єтро Вольпе (1936), італійського біолога, який разом з українськими радіобіологами та генетиками вивчає наслідки впливу Чорнобильської аварії на стан здоров'я населення;

80 років від дня народження Сергія Павловича Кустова (1946–2023), українського актора театру та кіно;

80 років від дня народження Віктора Степановича Марченка (1946), українського архітектора.

Ще цього дня:

1618 — Армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами спробувала захопити Москву;

1727 — На Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обрали гетьманом Лівобережної України (за новим стилем);

1917 — Екіпаж міноносця "Завидный" підняв Український прапор і відмовився його спускати;

1920 — У Ризі було підписано Договор про перемир'я та прелімінарні умови миру, за яким припинялися бойові дії, визначалася лінія кордону в Україні: Сарни-Рівне-Радивілів-р. Збруч. Польська республіка зобов'язалася припинити підтримку збройних формувань УНР й Добровольчої армії. Східна Галичина, Західна Волинь, Холмщина, Західне Полісся і Підляшшя залишалися за Польською республікою4

1924 — У складі Української СРР засновано Молдавську АРСР;

1939 — Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалили декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР;

1947 — У західних областях Української РСР розпочалася наймасовіша за повоєнний період депортація українців;

1994 — У місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписано повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією;

2010 — Унаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі загинуло 45 осіб.

Церковне свято

Церква вшановує пам'ять святих Прова, Тараха і Андроніка. Вони походили зі знатних родин і займали високі посади при імператорському дворі. Вони відкрито сповідували християнство і не приховували цього навіть за часів гонінь.

Одного разу святих заарештували і піддали жорстким тортурам. Їх змушували відректися від віри, але вони залишалися непохитними. Зрештою їх стратили через відтинання голови.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Олександр, Остап, Тарас.

З прикмет цього дня:

Ранковий туман віщує дощі; яка погода в сьогоднішню дату, таким буде початок березня; що більше зірок видно опівночі, то кращим наступного року буде врожай.

Було заведено виходити на вулицю вночі і спостерігати за зоряним небом. Вважалося, що такий звичай приносить щастя. У світлий час доби українці займалися рукоділлям, прибиранням, ремонтом.

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