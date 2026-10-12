На Львівщині невідомий поранив ножем у шию військового ТЦК і втік

У Шептицькому Львівської області невідомий чоловік напав на військовослужбовця групи оповіщення ТЦК і завдав йому удару, ймовірно, ножем у шию, після чого втік, повідомляє поліція Львівської області.

"Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника", – йдеться в повідомленні поліції у фейсбуці.

За даними правоохоронців, напад стався в неділю близько 16:20 на вулиці Тарнавського під час заходів з оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів.

Інші учасники групи оповіщення надали потерпілому домедичну допомогу та викликали швидку. Наразі поранений перебуває в реанімації.

Питання правової кваліфікації події вирішується.

Джерело: https://www.facebook.com/police.lviv.region/posts/pfbid023hFrroF4zfV9ng7fq5ACWnqZ2d4RK6awqj4diDstj3DgH37EuqW8Y11EdFdCKkmSl