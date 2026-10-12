Сенатори від обох партій заявили, що дозвіл Трампа на імпорт російського дизпалива суперечить закону

Група сенаторів США від обох партій заявила, що рішення президента Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального до США прямо суперечить закону 2022 року про заборону імпорту російських енергоносіїв, і закликала адміністрацію негайно скасувати його.

"Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансову підтримку, що рятує його режим, поки Росія продовжує вбивати мирних українців. Адміністрація повинна негайно змінити цей курс", – йдеться в спільній заяві.

Її підписали демократи Джин Шахін, Річард Блументаль і Рон Вайден, а також республіканці Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Том Тілліс і Джон Кертіс.

Сенатори нагадали, що у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, доки Росія не припинить агресію проти України та погрози союзникам по НАТО. За їхніми словами, адміністрація також не провела консультацій з Конгресом і не надала пояснень свого рішення, як того вимагає законодавство.

Як повідомлялося, 9 жовтня президент США Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання понад 500 тис тонн дизельного палива на американський і світові ринки.

Спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час переговорів попередили українську сторону, що президент Дональд Трамп нібито може припинити надання Україні американських розвідданих, якщо Київ і далі відмовлятиметься припинити удари по російських НПЗ, повідомляє Axios з посиланням на українського посадовця.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що поки українська команда проводила перемовини з американською стороною у Флориді, саме в цей момент президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і дозволив Росії експортувати дизель.

Джерело: https://www.foreign.senate.gov/press/dem/release/ranking-member-shaheen-and-6-bipartisan-senatorsstatement-on-legality-of-imports-of-russian-diesel-fuel