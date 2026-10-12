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Сенатори від обох партій заявили, що дозвіл Трампа на імпорт російського дизпалива суперечить закону

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Група сенаторів США від обох партій заявила, що рішення президента Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального до США прямо суперечить закону 2022 року про заборону імпорту російських енергоносіїв, і закликала адміністрацію негайно скасувати його.

"Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансову підтримку, що рятує його режим, поки Росія продовжує вбивати мирних українців. Адміністрація повинна негайно змінити цей курс", – йдеться в спільній заяві.

Її підписали демократи Джин Шахін, Річард Блументаль і Рон Вайден, а також республіканці Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Том Тілліс і Джон Кертіс.

Сенатори нагадали, що у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, доки Росія не припинить агресію проти України та погрози союзникам по НАТО. За їхніми словами, адміністрація також не провела консультацій з Конгресом і не надала пояснень свого рішення, як того вимагає законодавство.

Як повідомлялося, 9 жовтня президент США Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання понад 500 тис тонн дизельного палива на американський і світові ринки.

Спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час переговорів попередили українську сторону, що президент Дональд Трамп нібито може припинити надання Україні американських розвідданих, якщо Київ і далі відмовлятиметься припинити удари по російських НПЗ, повідомляє Axios з посиланням на українського посадовця.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що поки українська команда проводила перемовини з американською стороною у Флориді, саме в цей момент президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і дозволив Росії експортувати дизель.

Джерело: https://www.foreign.senate.gov/press/dem/release/ranking-member-shaheen-and-6-bipartisan-senatorsstatement-on-legality-of-imports-of-russian-diesel-fuel

#трамп #заява #сенатори #сша
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