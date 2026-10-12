На фронті відбулось 231 бій за добу, найбільше на покровському та костянтинівськомунапрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 231 раз атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та костянтинівському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 231 бойове зіткнення. Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 181 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5060 дронів-камікадзе та здійснив 1600 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, застосувавши три КАБ, здійснили 25 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські Хутори та Крейдянка.

На куп'янському напрямку ворог дев'ять разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки. Триває бій.

Десять спроб загарбників просунутися відбивали на лиманському напрямку в районах населених пунктів Нове, Зарічне, Колодязі, Лиман та Діброва. Дві штурмові дії тривають.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Ямпіль.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 31 ворожий штурм: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Новоселівки, Осинового, Миколайпілля, Новопавлівки, Райського, Торецького, Грузького, Володимирівки та Маяка.

Двадцять дев'ять атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Білозерське, Новий Донбас, Вільне, Ганнівка, Никонорівка, Шевченко, Сергіївка та Василівка.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 30 окупантів, 15 – поранено; знищено дев'ять одиниць автомобільної техніки, засіб РЕБ, п'ять спеціальних засобів та пункт управління БпЛА. Пошкоджено 11 одиниць автомобільної техніки, гармату, пункт управління БпЛА та 34 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 138 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог чотири рази штурмував у бік Січневого та Тернового.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак у районах населених пунктів Успішне, Різдвянка, Широке, Тернове.

На оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, двічі атакуючи в бік Павлівки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid024hnz3RnGbjcBLV1dcDqXY4ZktafBBS4jmfYEdZN3GBqxD351ffqRHTiBLnTkqUgzl