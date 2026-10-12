Канада закликав Росію дотримуватися енергетичного перемир'я, досягнутого за посередництва президента США

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав Росію дотримуватися енергетичного перемир'я з Україною, досягнутого за посередництва президента США Дональда Трампа.

"Нове "енергетичне перемир'я" між Росією та Україною, досягнуте за посередництва президента Трампа, може суттєво знизити напруженість у конфлікті та вберегти тисячі мирних жителів від небезпеки й страждань", – написав він у соцмережі Х.

Карні повідомив, що в неділю розмовляв з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, зокрема щодо ситуації в енергетиці та війни в Україні.

За його словами, Канада продовжує працювати з союзниками задля встановлення справедливого й тривалого миру в Україні та Європі.

Джерело: https://x.com/MarkJCarney/status/2109386791228702991