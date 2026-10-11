Вже 25 постраждалих і троє загиблих внаслідок удару по передмістю Харкова

Станом на 22:30 кількість постраждалих внаслідок удару по Пісочину (Харківська обл) зросла до 25, ще троє загинули.

"Загинули троє людей: 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Ще 25 місцевих мешканців отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – дівчата віком 13 та 9 років", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ракетного удару по будівлі продовольчого магазину в Пісочині 3 людей загинули, ще 20, у тому числі двоє дітей, постраждали.

Джерело: https://t.me/police_kh_region/59008