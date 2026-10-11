Сибіга у розмові з Вадефулем: Росія порушила перемир'я одразу після його оголошення

Росія порушила перемир'я одразу після його оголошення, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час розмови з німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

"Я обговорив із моїм німецьким колегою @AussenMinDE насичений європейський порядок денний на завтра та ключові рішення щодо посилення тиску на Росію. Я поінформував Йоганна про удар Росії по харківській ТЕЦ-5, завданий кілька годин тому", – написав Сибіга.

Він наголосив, що Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після того, як про нього було оголошено.

"Я підтвердив готовність України до повноцінного енергетичного перемир'я за умови, що Росія припинить атаки на нашу енергетичну інфраструктуру", – зазначив він.

На думку Сибіги, на російський терор слід відповідати силою, єдністю та рішучістю: додатковими пакетами військової допомоги Україні, відкриттям кластерів переговорів про вступ до ЄС та повним використанням заморожених російських активів.

"Я подякував Німеччині за лідерство у підтримці України. Це співпраця, що приносить відчутну користь німецькій економіці – від енергетичної взаємодії та спільного оборонного виробництва до доступу німецького бізнесу до проєктів із відновлення", – резюмував Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2109354762797789600