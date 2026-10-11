Зеленський запровадив санкції проти виробників російської балістики – указ

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти російських суб'єктів, причетних до виробництва балістичних ракет, сприянню обходу санкцій у фінансовій сфері, та осіб, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях.

Між тим, до першого санкційного списку увійшли 70 росіян, які причетні до виготовлення балістичних ракет "Іскандер-М" та "Циркон", якими Росія завдає масованих ударів по Україні.

Україна запроваджує санкції проти ключових співробітників підприємств російського ОПК та хімічної галузі, що беруть участь в організації безперервного промислового циклу для виробництва балістики.

Серед них працівники Воткінського заводу, Інституту машинобудування імені В. В. Бахірєва, підприємств "Радар ММС", "Граніт-Електрон", "Анозіт", "Авіатек", "Метафракс Кемікалс", "Алтай", "Невинномиський Азот", "Азот", заводів "Салют", "Стріла", "ВНІІР-Прогрес", "Машиностроітєль", "Авангард", імені Свердлова та імені Морозова, Воскресенського агрегатного заводу, а також науково-дослідних інститутів "Полюс" і "Субмікрон".

Зазначається, що всі ці підприємства вже перебувають під санкціями України та частково – США, Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Австралії, Японії, Канади й Нової Зеландії. Тепер Україна працюватиме з партнерами не лише над повною синхронізацією санкцій проти цих об'єктів російського ОПК та хімічної галузі, а й проти їхніх ключових співробітників, йдеться в повідомленні.

У санкційному пакеті осіб, які допомагають Росії обходити санкції у фінансовій сфері, 28 фізичних і 27 юридичних осіб. Серед них компанії – оператори криптобірж, сервіси обміну криптовалют, їхні керівники та власники. Обмеження також запроваджені проти керівників і власників компаній, що належать до тіньової банківської мережі A7 та публічно пропонують інструменти обходу фінансових санкцій. Раніше санкції проти мережі А7 запровадили Сполучені Штати Америки.

Ще одним рішенням санкції застосовані проти 10 фізичних і 21 юридичної особи, а також проти двох морських суден, які є пособниками Росії та діють в її інтересах на тимчасово окупованих територіях України.

"Вони фінансують цю неспровоковану й агресивну війну Росії проти України та українського народу, розкрадають наші природні ресурси і поширюють російську пропаганду. Це, зокрема, колаборанти, які служать агресору, працюють на нього та допомагають російським окупантам. Серед них також підприємства, що надають послуги інтернету та телебачення, здійснюють геологічну розвідку, виробляють електроніку й металеву продукцію на тимчасово окупованих територіях України", – повідомили в пресслужбі президента.

Джерело: https://president.gov.ua/news/ukrayina-zaprovadila-sankciyi-proti-virobnikiv-rosijskoyi-ba-106841