Кількість загиблих унаслідок атаки на Івано-Франківськ зросла до трьох – мер

Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Івано-Франківськ у неділю зросла до трьох, ще одна людина поранена, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"Наші служби працюють на місці. Допоможемо закрити вибиті вікна. Відзавтра постраждалі мешканці та підприємці зможуть подавати заяви на допомогу в ЦНАПі", – написав він у телеграмі.

За словами мера, внаслідок атаки також пошкоджено цивільну інфраструктуру. На оприлюднених фото видно пошкоджене приміщення пекарні-магазину з вибитими вікнами.

Марцінків закликав містян реагувати на повітряну тривогу та не перебувати під час неї на вулиці.

Раніше повідомлялося про дві жертви.