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Кількість постраждалих у передмісті Харкова сягнула 20

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Кількість постраждалих у передмісті Харкова сягнула 20
Фото: https://t.me/kharkivoda

Кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по Пісочину продовжує збільшуватися, станом на 21:09 вона сягнула 20 повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Серед постраждалих 13-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес та 8-річна дівчинка, яку з вибуховим пораненням госпіталізували медики", – зазначив Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що пожежу на місці удару вже ліквідовано.

За інформацією пресслужби Харківської облпрокуратури, троє загиблих внаслідок удару це 19-річна дівчина, 51-річна жінка та 16-річний хлопець.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ракетного удару по будівлі продовольчого магазину 3 людей загинули, ще 9, у тому числі дитина, постраждали.

 

#харків #удар #постраждалі
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