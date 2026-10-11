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Канада долучилася до розробки спільної з Європою антибалістичної системи FREYJA – Зеленський

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Канада долучилася до розробки спільної з Європою антибалістичної системи FREYJA – Зеленський

Канада активно включилася в розробку спільної з Європою антибалістичної системи FREYJA, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

"Це точно те, що може додати захисту не лише Україні, а й глобально", – написав він у телеграмі.

За словами Зеленського, Карні добре поінформований про потреби України в захисті, передусім в антибалістиці та підготовці до зими.

Сторони також обговорили оголошене президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир'я. Зеленський наголосив, що Україна підтримує такий крок, але тепер потрібна відповідь Росії – чи припинить вона удари по українській енергетиці.

 

#freyja #канада #антибалістика
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