Канада долучилася до розробки спільної з Європою антибалістичної системи FREYJA – Зеленський

Канада активно включилася в розробку спільної з Європою антибалістичної системи FREYJA, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

"Це точно те, що може додати захисту не лише Україні, а й глобально", – написав він у телеграмі.

За словами Зеленського, Карні добре поінформований про потреби України в захисті, передусім в антибалістиці та підготовці до зими.

Сторони також обговорили оголошене президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир'я. Зеленський наголосив, що Україна підтримує такий крок, але тепер потрібна відповідь Росії – чи припинить вона удари по українській енергетиці.