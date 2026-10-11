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У передмісті Харкова вже 9 постраждалих, серед яких двоє дітей

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У передмісті Харкова вже 9 постраждалих, серед яких двоє дітей

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по передмістю Харкова продовжує зростати, медична допомога знадобилася вже 9 людям, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 9 людей, серед яких двоє дітей", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ракетного удару по будівлі продовольчого магазину 3 людей загинули, ще 7, у тому числі дитина, постраждали.

Джерело: https://t.me/synegubov/26513

#харків #удар #постраждалі
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