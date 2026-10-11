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ЄС виділить Україні ще близько EUR3 млрд військової допомоги наступного тижня – Зеленський

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ЄС виділить Україні ще близько EUR3 млрд військової допомоги наступного тижня – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Європейський Союз уже наступного тижня виділить Україні ще близько 3 млрд євро військової підтримки, повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Вдячний за підтвердження, що ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки будуть виділені вже наступного тижня. Це кошти, які нас посилять", – написав він у телеграмі.

Зеленський також подякував фон дер Ляєн за нещодавній транш на оборону в 1,24 млрд євро, який уже надійшов в Україну.

За словами президента, сторони домовилися, що їхні команди предметно обговорять подальші спільні дії та координацію кроків. Україна також готується до того, щоб усі решта переговорних кластерів щодо вступу до ЄС були відкриті до кінця року.

 

#допомога #єс #зеленський
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