Зеленський поінформував фон дер Ляєн про удари РФ по енергетиці попри заяву Трампа про перемир'я

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив про удари РФ по енергетиці України, завдані вже після заяви президента США Дональда Трампа про енергетичне припинення вогню.

"Якраз перед нашою розмовою росіяни вдарили "шахедом" по електростанції у Києві, і в багатьох районах були знеструмлення. Пізніше були удари по енергооб'єктах на Харківщині. І це вже ПІСЛЯ заяви Президента Сполучених Штатів про енергетичне припинення вогню", – написав він у телеграмі.

За словами Зеленського, в таких умовах надійна підтримка партнерів є реальним захистом життя і гарантією того, що росіяни не зможуть зламати Україну.

Президент також подякував фон дер Ляєн за транш на оборону в 1,24 млрд євро, який уже надійшов в Україну, та за підтвердження, що ще близько 3 млрд євро військової підтримки будуть виділені наступного тижня.