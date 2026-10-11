Фон дер Ляєн в телефонній розмові із Зеленським підтримала заклик до припинення вогню

Президентка Європейської комісії Урсула фн дер Ляєн в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтримала заклик до припинення вогню і повідомила про додаткове надання фінансової допомоги на ракети та безпілотники.

Про це у неділю повідомляє пресслужба Європейської комісії. "Провела гарну розмову з Президентом Зеленським. Повністю підтримала заклик Президента Зеленського до припинення вогню, що дозволило б захистити світові поставки продовольства та енергетичну інфраструктуру в Україні й Росії", – йдеться в пресрелізі.

Під час розмови президентка Єврокомісії констатувала, що "війна увійшла в нову, похмурішу фазу". "Росія буксує на полі бою та завдає ударів по цивільному населенню далеко за лінією фронту. Я висловила нашу солідарність із українським народом, а також засвідчила повну підтримку Президенту Зеленському, який очолює боротьбу за свободу свого народу", – наголосила фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що питання України буде одним з центральних на порядку денного засідання Європейської ради, яке пройде 15-17 жовтня в Брюсселі. "Ми обговоримо потреби у фінансуванні на наступний рік і шляхи мобілізації нової міжнародної підтримки. Цього тижня ЄС також надасть додаткові кошти на безпілотники та ракети, щоб посилити обороноздатність України та захистити її небо. Ми також маємо відкрити ще два кластери в рамках переговорів. Динаміка – реальна", зазначила президентка Європейської комісії.