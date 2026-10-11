Виробництво реактивних двигунів є одним із критичних напрямів розвитку українського ОПК – Міноборони

Україна розглядає виробництво реактивних двигунів як один із критичних напрямів розвитку власного оборонно-промислового комплексу, заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час зустрічі із журналістами.

"Україна розглядає виробництво реактивних двигунів як один із критичних напрямів розвитку власного ОПК. Потреба охоплює різні класи засобів – від перехоплювачів і middle strike до deep strike та крилатих ракет", – сказав міністр.

За словами Хмари, в Україні вже є низка розробок і виробників, яких держава супроводжує та підтримує.

"Загалом у трьох основних категоріях зо два десятки українських виробників". – повідомив міністр.

За одним із типів двигунів орієнтир потреби на 2027 рік може сягати близько 10 тисяч одиниць на місяць, додав міністр.