Боротьба з операторами і наземною інфраструктурою ворожих БпЛА має стати окремою спеціалізацією – Хмара

Потрібні спеціалізовані підрозділи другого ешелону, для яких пошук і знищення екіпажів ворожих БпЛА буде одним із пріоритетних завдань, заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час зустрічі із журналістами.

"Боротьба з операторами і наземною інфраструктурою ворожих БпЛА має стати окремою спеціалізацією. Звичайна бригада насамперед сконцентрована на безпосередній загрозі перед собою. Тому потрібні спеціалізовані підрозділи другого ешелону, для яких пошук і знищення екіпажів БпЛА буде одним із пріоритетних завдань", – зазначив міністр.

Він наголосив, що Україна вже має бойовий досвід, коли системна робота по екіпажах і місцях їх базування суттєво знижувала спроможності повітряної розвідки противника на окремій ділянці. На думку Хмари, цей досвід потрібно масштабувати.