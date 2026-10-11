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Боротьба з операторами і наземною інфраструктурою ворожих БпЛА має стати окремою спеціалізацією – Хмара

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Боротьба з операторами і наземною інфраструктурою ворожих БпЛА має стати окремою спеціалізацією – Хмара
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Потрібні спеціалізовані підрозділи другого ешелону, для яких пошук і знищення екіпажів ворожих БпЛА буде одним із пріоритетних завдань, заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час зустрічі із журналістами.

"Боротьба з операторами і наземною інфраструктурою ворожих БпЛА має стати окремою спеціалізацією. Звичайна бригада насамперед сконцентрована на безпосередній загрозі перед собою. Тому потрібні спеціалізовані підрозділи другого ешелону, для яких пошук і знищення екіпажів БпЛА буде одним із пріоритетних завдань", – зазначив міністр.

Він наголосив, що Україна вже має бойовий досвід, коли системна робота по екіпажах і місцях їх базування суттєво знижувала спроможності повітряної розвідки противника на окремій ділянці. На думку Хмари, цей досвід потрібно масштабувати.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#спеціальність #боротьба #бпла
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