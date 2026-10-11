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Зеленський анонсував на тижні зустрічі з європейськими лідерами і нові пакети підтримки

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Зеленський анонсував на тижні зустрічі з європейськими лідерами і нові пакети підтримки
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський анонсував на цьому тижні зустрічі та формати з європейськими лідерами для консолідації підтримки України, а також нові пакети допомоги.

"Кожен в Європі, багато наших партнерів відчувають, що зараз потрібні сильні кроки", – сказав він у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, Україна окремо працює з Європейським Союзом над розв'язанням фінансових питань, передусім для оборони та бюджетної стабільності, а також готує нові кроки в європейській інтеграції.

У неділю президент провів розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Фінляндії Александером Стуббом, прем'єр-міністрами Польщі та Канади Дональдом Туском і Марком Карні, а також генсеком НАТО Марком Рютте. Напередодні він говорив з прем'єр-міністрами Великої Британії та Норвегії, а також з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський також наголосив, що Україна не втрачає контакту зі США на всіх рівнях, і подякував американцям, які підтримують Україну.

"Ми готові робити всі необхідні кроки, щоб війну завершити. Логічно припинити вогонь і зупинити війну. Логічно гарантувати безпеку, щоб війна не могла повернутися знову", – зазначив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21316

#зустрічі #анонс #зеленський
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