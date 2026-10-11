Міноборони виступає за максимальне бронювання працівників "оборонки" – Хмара

Міністерство оборони України виступає за максимальне бронювання людського капіталу оборонно-промислового комплексу від мобілізації, заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час зустрічі із журналістами.

"Позиція Міністерства оборони – максимально бронювати людський капітал оборонної промисловості. Якщо підприємствам ставиться завдання масштабувати виробництво критичних для фронту систем і держава дає їм контракти, вона має створити умови для виконання цих контрактів", – сказав Хмара.

Водночас, за його словами, система має враховувати "реальний внесок" підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою.