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Міноборони виступає за максимальне бронювання працівників "оборонки" – Хмара

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Міноборони виступає за максимальне бронювання працівників "оборонки" – Хмара
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України виступає за максимальне бронювання людського капіталу оборонно-промислового комплексу від мобілізації, заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час зустрічі із журналістами.

"Позиція Міністерства оборони – максимально бронювати людський капітал оборонної промисловості. Якщо підприємствам ставиться завдання масштабувати виробництво критичних для фронту систем і держава дає їм контракти, вона має створити умови для виконання цих контрактів", – сказав Хмара.

Водночас, за його словами, система має враховувати "реальний внесок" підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#міноборони #бронювання
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