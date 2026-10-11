Хмара: Опрацьовується механізм, за якого частина доходів від експорту зброї спрямовуватиметься на потреби Сил оборони

Міноборони працює над запуском якісної системи експорту української оборонної продукції, заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час зустрічі із журналістами.

"Міноборони працює над запуском якісної системи експорту української оборонної продукції. Безумовним пріоритетом залишаються потреби Сил оборони. Експортуватися може продукція, яка є понад цієї потреби та не створює ризиків для забезпечення українського війська", – сказав міністр.

Він наголосив, що експорт має стати додатковим джерелом ресурсів для сектору оборони.

"Опрацьовується механізм, за якого частина доходів від експорту спрямовуватиметься на потреби Сил оборони", – додав Хмара.

Раніше заступник cекретаря РНБО, голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю Давид Алоян повідомив, що станом на 10 жовтня Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю дозволила 18 українським компаніям продавати озброєння за кордон.