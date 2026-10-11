Росія у неділю вдарила по Харківській ТЕЦ-5 – Зеленський

Російські війська в неділю ввечері завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Щойно був удар по ТЕЦ-5 в місті Харків. По енергетиці Харкова", – сказав він.

За словами президента, протягом дня в небі над Україною були російські "шахеди", також росіяни били авіабомбами та по енергетиці.

Загалом за тиждень, за словами Зеленського, Росія завдала понад 200 ударів по об'єктах генерації та передачі електроенергії і ще 17 – по газових і нафтових об'єктах. За цей час росіяни вбили понад 150 українців, понад 700 людей поранено.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21316